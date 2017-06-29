За останній рік Україна вийшла з групи країн, де процвітає торгівля людьми - МВС

За останній рік завдяки активізації зусиль в боротьбі з торгівлею людьми Україна покращила свої позиції та перемістилася до другого кошика у щорічному звіті Державного департаменту США "Торгівля людьми 2017", що був представлений 27 червня 2017 року.

Про це заявила заступник міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва, передає прес-служба МВС України.

Читайте такожНа кордоні з Польщею затримали організатора каналу торгівлі людьми

"Покращення позицій України у звіті – це не лише свідчення того, що сьогодні правоохоронці та Уряд України здатні боротися із жахливим явищем торгівлі людьми, а й чіткій сигнал для міжнародної спільноти стосовно того, що Україна є надійним партнером у боротьбі із міжнародною злочинністю. Ми вдячні нашим партнерам із Бюро правоохоронної діяльності Посольства США в Україні, ОБСЄ та МОМ, які допомагають нам нарощувати потенціал Національної поліції та стояти на захисті прав людини як в Україні, так і в інших країнах світу", – відзначила Дєєва.

Спеціалісти Держдепартаменту США відмітили, що за останній рік Уряд України активізував зусилля у напрямку розслідування, переслідування та засудження посадовців, причетних до торгівлі людьми, посилено міжвідомчу взаємодію та зусилля правоохоронних органів.

У свою чергу начальник Департаменту боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми Національної поліції України Артем Крищенко підкреслив, що за 2016 рік Департаментом було визначено нові пріоритети та переглянуто підходи до роботи і це дало свої позитивні результати.

"За 2017 рік до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 139 фактів за статтею 149 ККУ (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Порівняно із аналогічним періодом за минулий рік цей показник виріс на 131,7%", - зазначив Артем Крищенко.

Читайте такожУ МЗС розповіли про численні випадки торгівлі людьми і рабства на окупованих територіях Донбасу

Зазначається, що у звіті виділяють 3 рівні країн, де перший рівень позначає країни з високими досягненнями в боротьбі з торгівлею людьми, а третій рівень - з найнижчими показниками в цій сфері. Між другим і третім також є умовний проміжний рівень, що позначає країну, яка може опуститися до найгіршого стану. З 2013 по 2016 роки Україна перебувала на цьому проміжному рівні.

Як повідомляв УНІАН, Державний департамент США покращив оцінку України у сфері боротьбі з торгівлею людьми. При цьому у звіті зауважується, що Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам з ліквідації торгівлі людьми, однак український уряд докладає значних зусиль для цього.

Єдиною країною, яка погіршила свій результат, став Китай, який опустився у рейтингу на третій рівень, де вже з 2013 року перебуває Росія.