Суд видав ордер на арешт Ліндсі Лохан

У суботу верховний суд Беверлі-хіллз у штаті Каліфорнія, США, видав ордер на арешт 22-річної актриси Ліндсі Лохан, передає агентство Associated Press.

У поліції міста припустили, що ордер був виданий у зв`язку із затриманням Лохан в 2007 році за управління транспортним засобом в стані сп`яніння. Тоді дівчина врізалася на своєму "Мерседесі" в дерево і була засуджена до трьох років умовно.

Слухання у справі Лохан призначене на понеділок. Щоб уникнути арешту, актриса може заплатити заставу 50 тисяч доларів, уточнює агентство, проте ні у її адвокатів, ні у прес-секретаря коментарів одержати поки не вдалося.

Як нагадує АР, в серпні 2007 року Лохан визнала себе винною в необережному водінні, управлінні транспортним засобом в стані сп`яніння і у вживанні наркотиків. Вона провела 84 хвилини у в`язниці, а потім мала виконувати громадські роботи і пройти лікування від наркотичної залежності. Тоді в заяві щодо судового процесу актриса визнала, що її життя стало "абсолютно некерованим" через залежність від алкоголю і наркотиків.

Лента.ру