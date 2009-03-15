Міліція вже чергує під виборчими дільницями на Тернопільщині

Громадський правопорядок на позачергових виборах до Тернопільської обласної ради будуть забезпечувати майже 1 тис. 200 правоохоронців.

Про це повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю обласного управління міліції Сергій ШВОРНІКОВ.

При цьому він зазначив, що така кількість працівників міліції вже здійснює охорону порядку і буде забезпечувати її безперервно до завершення виборів, якщо їх не відмінять. Правоохоронці, за словами С. ШВОРНІКОВА, нестимуть чергування поблизу місць розташування виборчих дільниць.

С.ШВОРНІКОВ також уточнив, що учора працівники міліції після залагодження конфлікту біля видавництва “Збруч” не супроводжували бюлетені до дільниць. “Після того, як виїзд із видавництва було звільнено, автомобілі повезли бюлетені до місця призначення, але без супроводу працівників міліції”, – підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 березня група депутатів однієї з партій намагалася заблокувати вивезення надрукованих бюлетенів із тернопільського видавництва “Збруч”. Група представників інших партій намагалася звільнити територію, внаслідок чого виникла штовханина. Для забезпечення порядку на місце інциденту виїжджали правоохоронці.