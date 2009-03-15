Росія і Іран домовилися обмінятися газом

Міністерство енергетики РФ і міністерство нафти Ірану в неділю підписали меморандум про взаєморозуміння в нафтогазовій галузі. Про це повідомляє РІА “Новости”.

"Газпром" постачатиме туркменський газ, раніше куплений Росією, до Північного Ірану в обмін на постачання вуглеводнів з півдня Ірану до країн Перської затоки", - пояснив Шматко.

Він зазначив, що нині розглядаються різні варіанти здійснення такої співпраці: зокрема, в обмін на туркменський газ "Газпром" може одержувати з півдня Ірану нафту, конденсат, скраплений природний газ або інші види палива.

Як уточнив начальник Департаменту російської газової монополії Станіслав Циганков, "у Північному Ірані спостерігається гострий брак енергоресурсів і відсутня транспортна інфраструктура, що дозволяє постачати вуглеводні з півдня країни".