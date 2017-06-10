В ООН закликали Україну якнайшвидше ратифікувати конвенцію про протидію домашньому насильству

Заступник генерального секретаря ООН Фумзілє Мламбо-Нгкука наголошує на важливості якнайшвидшої ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству а боротьбу з цими явищами (Стамбульської конвенції).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції в Києві.

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«Хочу підкреслити важливість ратифікації Стамбульської конвенції, тому що ми дуже високо цінуємо ті зміни, які були впроваджені, закони, які були прийняті, але цю картину треба завершити, її необхідно доповнити», - заявила вона.

«Для того, щоб забезпечити відповідність стандартів, які ви собі встановили, тим самим стандартам, які функціонують у всьому світі на міжнародному рівні, для того, щоб заповнити прогалини національного законодавства, необхідно прийняти Конвенцію, щоб склалася повна законодавча база, і Стамбульська конвенція дійсно заповнює ці прогалини. Ми з нетерпінням чекаємо можливості далі вас підтримувати, працювати разом, щоб зробити цей наступний крок», - додала заступник генсека ООН.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2016 року президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами" (Стамбульська конвенція) (№0119).

17 листопада ВР відправила цей законопроект на доопрацювання до Комітету у закордонних справах. Це було зроблено через те, що ряд фракцій, зокрема, Радикальної партії та ВО "Батьківщина", заявили, що не голосуватимуть за ратифікацію без застережень.

Під час обговорення проект депутат від «БПП» Юрій Соловей, зокрема, висловив думку, що передбачені Стамбульською конвенцією норми "абсолютно руйнують українську ідентичність".

Водночас, інший депутат від «БПП», голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв наголосив, що необхідність ратифікації Стамбульської конвенції зумовлена і перспективою набуття Україною повноправного членства у ЄС і, відповідно, наближенням законодавства України до законодавства ЄС, а також пов’язана із зобов’язаннями України перед Радою Європи.

Стамбульська конвенція, прийнята 11 травня 2011 року країнами-членами Ради Європи, стала першим юридично зобов’язуючим документом в Європі, яким застосовується комплексний підхід до боротьби з насиллям стосовно жінок. Україна підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року.