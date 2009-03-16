НБУ ввів тимчасову адміністрацію у другому за сьогодні банку

Національний банк України з 16 березня ц.р. ввів тимчасову адміністрацію у ВАТ "Банк «БІГ Енергія».

Про це йдеться у листі НБУ комерційним банкам (№47-413/4902 від 16 березня ц.р.), текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Тимчасова адміністрація введена строком на один рік, мораторій на задоволення вимог кредиторів введений на шість місяців – з 16 березня по 15 вересня 2009 року.

Тимчасовим адміністратором призначений незалежний експерт Володимир КЛИМЕНКО.

На сьогодні тимчасові адміністрації введені Нацбанком в одинадцяти українських банках: банку «Надра», банку «Київ», банку «Національний кредит», банку «Причорномор`я», «Укрпромбанку», «Західінкомбанку», «Промінвестбанку», «Одеса-банку», «Трансбанку», «Родовід Банку» і банку «БІГ Енергія».

Довідка УНІАН. ВАТ "Банк «БІГ Енергія» зареєстроване Національним банком України у вересні 1993 року.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 1 млрд. 521 млн. 835 тис. грн., зобов`язання - 1 млрд. 340 млн. 614 тис. грн., власний капітал - 181,221 млн. грн.

Статутний капітал банку на 1 січня ц.р. становив 100 млн. грн.

Чистий прибуток банку «БІГ Енергія» у 2008 р. зменшився на 54,4% - до 3,87 млн. грн.