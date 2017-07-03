Ще один гастролер влаштував скандал: на джазовому фестивалі у Львові назвав Крим російським (відео)

Відомий російський артист і екс-соліст музичної поп-групи Hi-Fi Мітя Фомін, який оскандалився у Львові, заявивши в інтерв'ю українській телеведучій Каті Осадчій, що Крим — російський, вирішив пояснити свою позицію.

Він написав довгий пост в Instagram, звинувачуючи Осадчу в провокації.

"Вважаю правильним висловитися з приводу мого інтерв'ю з Катериною Осадчою під час джазового фестивалю у Львові, яке в ці вихідні став інтернет-сенсацією". Я завжди говорив про те, що артисти поза політикою. Я завжди говорив про те, що їх місія - мистецтвом, творчістю, музикою мирити і «дружити» людей. Я говорив про це, коли виступав в гарячих точках, коли їздив з концертами в Чечню, коли робив велику акустичну програму до 70-річчя Перемоги - Перемоги у війні, яку російський та український народ виграли разом. Я говорив про те, що я не хочу воювати, не хочу брати в руки зброю, не хочу знати війни, і сподіваюся, що мені ніколи це не належить, і що головне, чим я можу висловити свою громадянську позицію, - це мої пісні і концерти. І я завжди говорив, що якщо тебе кудись кличуть, значить тебе хочуть бачити, значить ти людям потрібен", - написав Фомін.

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"З огляду на події останніх років, провокаційне запитання Катерини Осадчої вважаю нетактовним, явно мають на меті зачепити почуття людей і розпалити в них ненависть один до одного. Але це було пряме запитання, і на нього було дано пряму відповідь. Свої слова я не збираюся забирати назад, тому що констатував факт. На території Криму у даний момент проживають люди з російськими паспортами, з російської телефонним зв'язком, з російською валютою і з російськими законами", - зазначив він.

Співак додав, що "усією душею і серцем любить цю країну" і йому "боляче спостерігати, як наших людей намагаються посварити, викликати емоції, зачепити, намагаються нав'язати нам ненависть один до одного. Я не знаю, кому це потрібно, але я думаю, що це нелюдяно, нешанобливо і нерозумно".

"І я впевнений, багато хто мене підтримають, в тому числі і багато артистів. Кожен бачить те, що хоче бачити. Але я запевняю, штучні дії, що провокують взаємну неприязнь, що в даному випадку марні. Я їздив, їжджу і буду їздити туди, де мене раді бачити і де хочуть чути мої пісні. Я дружив, дружу і буду дружити з людьми в Росії і в Україні, з якими хочу дружити. А всім іншим суд Бог і власна совість", - підкреслив Фомін.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, що СБУ забороняє в'їзд в Україну зіркам, які виступали в окупованому Криму.