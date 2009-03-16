Акти вандалізму щодо угорських пам’ятників будуть розслідувані

На Закарпатті за фактами актів вандалізму щодо угорських пам’ятників порушать кримінальну справу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні інформації та зв’язків з громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.

Сьогодні голова Закарпатської ОДА Олег ГАВАШІ зустрівся з головою УСБУ в Закарпатській області Богданом ТИВОДАРОМ та начальником Головного управління внутрішніх справ у Закарпатській області Павлом КОНОНЕНКОМ, під час якої обговорили всі обставини і хід розслідування справи.

За словами П.КОНОНЕНКА, зараз вирішується питання порушення кримінальної справи стосовно акту вандалізму щодо пам’ятника Шандору Петефі.

О.ГАВАШІ закликав керівників правоохоронних органів докласти усіх зусиль, щоб вандали були знайдені і понесли відповідне покарання.

За результатами нинішньої наради правоохоронців з керівництвом Закарпаття також ухвалене рішення про охорону пам’ятника Шандору Петефі та пам’ятного знака на Верецькому перевалі

Як повідомляв УНІАН, 15 березня в Ужгороді невідомі облили білою фарбою пам’ятник угорському поету Шандору Петефі.

12 березня невідомі розмалювали свастикою та гербами України, а також пооббивали кути на монументі, встановленому угорцями на Верецькому перевалі на честь своєї батьківщини.