Найдорожчі київські ресторани мають свою стратегію виживання

За період кризи рентабельність ресторанів вищої цінової категорії в Києві впала на третину – з 100% до 70%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив президент групи компаній «Наша карта» Микола ТИЩЕНКО.

За його словами, з початком кризи ресторатори почали брати участь у процесі «допомоги» – стали менше заробляти, знизивши рентабельність на третину - до 70%.

“Якщо раніше у середньому “закрутка” по підприємству була 250%, і ми розуміли, що після всіх вирахувань у нас залишається 100%, на сьогодні ми явно пішли на зниження, і заробляємо тепер 70%. Знаючи, що ми б могли підтягтися під курс долара, і одержати 100%, ми тепер явно не підтягуємося під курс, і робимо усереднену цифру. Якщо курс, наприклад, був 8,4 грн., то всі ціни були пораховані за курсом 6 грн. за долар», - пояснив він.

М.ТИЩЕНКО зазначив, що ціни в ресторанах значно не підіймаються, а по відношенню до імпортних товарів їх вартість фіксується з розрахунку на 20% нижче за курс.

“Все прив`язано до курсу долара, тому що це та форма стабільності, яка дозволяє нам вести оперативні діалоги і розрахунки з мережевими партнерами (постачальниками), котрі так само залежні від обсягу продажів, як і ми залежні від закупівель”, - додав він.

За даними експерта, попит на послуги ресторанів вищої цінової категорії знизився на 30-50%. Середній чек знизився на 30-40%, і на сьогодні становить близько 500 грн.

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