Тимошенко в Харкові піде на стадіон і авіазавод

У вівторок, 17 березня, відбудеться одноденна робоча поїздка прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Харківської області.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської обласної державної адміністрації, у програмі поїздки прем’єр - ознайомлення з ходом реконструкції обласного спортивного комплексу "Металіст" та підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, ознайомлення з роботою Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Також відбудеться зустріч Ю.ТИМОШЕНКО у Будинку рад з керівниками промислових підприємств області щодо обговорення шляхів подолання кризових явищ.

Як повідомляють у Харківській ОДА, під час заходу з доповіддю стосовно відновлення добудови двох станцій Харківського метрополітену виступить голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Зустріч голови уряду з представниками промислових підприємств Харківщини буде транслюватися в прямому ефірі обласного телебачення.