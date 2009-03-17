Завтра у Києві йтиме сніг

18 березня не території України за прогнозами синоптиків буде хмарно. Часом пройде мокрий сніг та дощ, в карпатському регіоні місцями сильний сніг та мокрий сніг, на заході подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь; у східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с; у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 18 березня від 3° морозу до 2° тепла, у східних та Сумській областях 3-8° морозу, на Південному узбережжі Криму 3-5° тепла; вдень 1-6° тепла, на крайньому півдні та сході до 9° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

На Київщині утримається хмарна погода. Вночі очікується невеликий мокрий сніг, вдень помірні опади. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла. По м. Києву температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.