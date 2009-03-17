Міжбанківський долар до закриття торгів виріс

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0800/8,1800, на 11:00 спред звузився – 8,1050/8,1800, а на 12:00 ціни встановилися на позначках 8,1450/8,1650. На час закриття цінові рівні виросли до 8,1850/8,2250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 16:45 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари долар-гривня 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2325/0,2365, на час закриття торгів ціни концентрувалися в діапазоні 0,2350/0,2365. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,5000 (-0,1800).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювались у діапазоні 1,2930/1,3030. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4840/10,6200, на 11:00 ціни підвищились до 10,5190/10,6225, а на 12:00 спред максимально звузився – 10,5735/10,6135. На час закриття торгової сесії цінові показники з євро-гривні знову пішли вгору – 10,6100/10,6755.