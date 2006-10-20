Наступного тижня в Києві потеплішає

21 жовтня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі морів 5-10° тепла, на Прикарпатті місцями 0-2° морозу; вдень 11-16° тепла, у південній частині до 19° тепла; в Карпатах вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 5-10° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

22-23 жовтня буде хмарно з проясненнями. 22 жовтня у північних, центральних та південних областях, 23 жовтня у східній половині України пройдуть невеликі дощі; на решті території без істотних опадів. Місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у південній частині до 12°; вдень 10-15°, у південних областях, Криму, 23 жовтня і на Прикарпатті 15-20°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

24-25 жовтня - без опадів. Температура вночі 24 жовтня 3-9° тепла, в південних областях та в Криму, а 25 жовтня в Україні 5-12°; вдень 12-18°, у південній, 25 жовтня і в західній частині місцями до 22°.

Ум.Києві та області 21 жовтня утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°.

22-23 жовтня буде хмарно з проясненнями. 22 жовтня пройде невеликий дощ, 23 жовтня без істотних опадів. Місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

24-25 жовтня - без опадів. Температура вночі 24 жовтня 3-9° тепла, 25 жовтня 5-11°; вдень 12-17°.