У Львові під житло облаштовуватимуть горища

У Львові під житло для черговиків облаштовуватимуть горища будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, над реконструкцією горищ, на яких влаштовуватимуть помешкання для львів‘ян, працюватиме спеціальна робоча група, яку очолила голова Галицької районної адміністрації Ірина МАРУНЯК.

До складу робочої групи увійшли директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Юрій ГОЛЕЦЬ, позаштатний радник міського голови з фінансово-економічних питань Олег ЛАВРИК, начальник управління комунальної власності міської ради Євген КЛИМКОВИЧ, начальник управління охорони історичного середовища міськради Лілія ОНИЩЕНКО-ШВЕЦЬ та начальник відділу правової експертизи юридичного управління міськради.

«У Львові є багато є дахів, які потребують ремонту. Проте, на ці роботи у бюджеті нема достатньо коштів. Міський голова запропонував інший шлях вирішення цієї проблеми - облаштовувати на горищах помешкання для черговиків міської ради і, відповідно, ремонтувати дахи. Зараз ми напрацьовуватимемо механізм такої роботи», - зазначила І.МАРУНЯК.

Вона також додала, що «до 1 травня ц.р. робоча група має подати на розгляд виконавчого комітету положення «Про реконструкцію горищ за кошти міського бюджету».