У Закарпатті можливе сходження лавин

02:00, 18 березня 2009
Суспільство
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Різко потепліло

У Закарпатті на 18-19 березня оголосили штормове попередження у зв’язку з небезпекою сходження лавин.

Про це УНІАН повідомив співробітник центру пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

За його словами, штормове попередження оголошують через те, що в Закарпатті різко потепліло, тому почалося сходження снігу в горах.

З огляду на таку ситуацію, за словами Ф.ФІЛІПА, ГУ МНС України в Закарпатській області рекомендує туристам на період оголошення лавинонебезпеки утриматися від сходжень у гори та дотримуватися правил безпеки.

 

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