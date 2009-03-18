У Закарпатті можливе сходження лавин

У Закарпатті на 18-19 березня оголосили штормове попередження у зв’язку з небезпекою сходження лавин.

Про це УНІАН повідомив співробітник центру пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

За його словами, штормове попередження оголошують через те, що в Закарпатті різко потепліло, тому почалося сходження снігу в горах.

З огляду на таку ситуацію, за словами Ф.ФІЛІПА, ГУ МНС України в Закарпатській області рекомендує туристам на період оголошення лавинонебезпеки утриматися від сходжень у гори та дотримуватися правил безпеки.