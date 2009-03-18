Парламент розглянув закон про будівельні норми

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про будівельні норми».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосували 262 із 441 народного депутата України, зареєстрованого в сесійній залі.

У документі передбачається встановлення правових та організаційних засад нормування у будівництві в Україні і створення умов для забезпечення єдиної державної політики у цій сфері.

В проекті закону передбачається визначення організаційних засад формування національної програми у сфері нормування у будівництві та розроблення, прийняття, скасування державних, галузевих і територіальних будівельних норм, а також адаптації нормативних документів у сфері нормування у будівництві до умов України.

Передбачається й упорядкування механізму розроблення, прийняття, погодження та перегляду будівельних норм різних рівнів.