Донецький мер просить Міноборони погасити борг за хімічні вироби

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО просить Міністерство оборони України погасити більше 7 млн. грн. боргу Донецькому казенному заводу хімічних виробів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в Донецьку.

«Міністерство оборони сьогодні Донецькому казенному заводу хімічних виробів заборгувало за виконані об`єми робіт більше 7 млн. грн., - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, - І вчора я підписав пану ЄХАНУРОВУ черговий лист з проханням погасити заборгованість».

Крім того, мер зазначив, що завод в свою чергу «має заборгованість перед персоналом і за комунальні послуги в сумі 176 тис. 313 грн.».