Фонд держмайна виставляє на продаж пакети акцій п'яти обленерго

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставить на біржові торги в квітні-травні пакети акцій п`яти обленерго.

Про це повідомляється в сьогоднішньому числі (№10 від 18 березня 2009 р.) офіційного видання ФДМУ "Відомості приватизації".

Згідно з графіком продажів, 22 квітня на Українській міжнародній валютній біржі планується виставити 25% держпакет акцій ВАТ "Полтаваобленерго", 24 квітня на Фондовій біржі ПФТС - 25,02% акцій ВАТ "Прикарпаттяобленерго", 29 квітня на фондовій біржі "ІННЕКС" - 26,98% акцій ВАТ "Львівобленерго", 14 травня на Київській міжнародній фондовій біржі - 25% акцій ВАТ "Чернігівобленерго", 22 травня на Український міжнародній валютній біржі - 25% акцій ВАТ "Сумиобленерго".

Довідка УНІАН. Наказом від 27 лютого №310 ФДМ відновив продаж пакетів акцій ВАТ «Львівобленерго» у розмірі 26,98% СФ (у пакет входить 52 341 874 акцій номінальною вартістю 13 млн. 85,468 тис. грн.), ВАТ «Одесаобленерго» – 25% (52 137 211 акцій, вартістю 13 млн. 34,3 тис. грн.), ВАТ «Полтаваобленерго» – 25%+1 акція (55 240 001 акцій, вартістю 13 млн. 810 тис. грн.), ВАТ «Прикарпаттяобленерго» – 25,02% (25 930 531 акцій, вартістю 6 млн. 482,63 тис. грн.), ВАТ «Сумиобленерго» – 25%+1 акція (44 281 375 акцій, вартістю 11 млн. 70,34 тис. грн.), ВАТ «Чернігівобленерго» – 25%+1 акція (29 829 507 акцій, вартістю 7 млн. 457,376 тис. грн.), що був припинений наказом Фонду в травні 2008 року.

Нагадаємо, позбутися блокуючих пакетів акцій шести енергозабезпечувальних компаній, в яких держава фактично не має впливу, уряд України намагається з 2007 року. У вересні 2007 року, згідно з постановою уряду (№1105), пакети акцій вказаних обленерго було вилучено зі статутного фонду НАК «Енергетична компанія України» і передано ФДМ. Проте надалі їх продаж блокувався Президентом України Віктором ЮЩЕНКО, який застерігав уряд щодо спроб «кишенькових» домовленостей під час їх реалізації.

Проте в грудні 2008 року своїм розпорядженням (№1517-р) уряд вніс вказані держпакети в список підприємств, що підлягають продажу в 2009 році.