НБУ закликає банки не брати зі стелі курси валют

Національний банк України закликає банкірів встановити незначну розбіжність між курсами купівлі і продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Про це сказано в листі НБУ (№13-117/1625-3805 від 17 березня 2009 р.) до комерційних банків, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

НБУ звертає увагу керівників комерційних банків на необхідність узгодження зі своїми клієнтами курсу купівлі і продажу безготівкової іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку.

Згідно з листом, це необхідно «з метою встановлення прийнятного курсу як для продавців іноземної валюти, так і для її покупців, і незначної розбіжності між курсами купівлі і продажу безготівкової іноземної валюти».

Нацбанк зобов`язав керівників банків узяти під особистий контроль встановлення курсів купівлі і продажу безготівкової інвалюти для клієнтів з метою не допустити збільшення відмінності між курсом купівлі і курсом продажу іноземної валюти за гривні.

Керівники уповноважених банків несуть особисту відповідальність за розміщення інформації на Web-сторінці банку в мережі Інтернет і в інформаційних системах (Reuters, Bloomberg та ін.) про курси гривні до іноземних валют за операціями по купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти. «Відображені курси мають грунтуватися на реальній кон`юнктурі міжбанківського валютного ринку України і реальних курсах за укладеними угодами», - йдеться в листі НБУ.