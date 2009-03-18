Курс долара в обмінниках Києва

Середній курс купівлі долара в українських комерційних банках сьогодні підвищився на 4 коп. – до 8,13 грн., продажу – на 5 коп. – до 8,30 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні підвищився на 0,6%, порівняно з 17 березня, і становить 10,49 грн., продажу – майже не змінився – 10,87 грн.

Середній курс купівлі російського рубля в Україні підвищився на 1,6%, порівняно із 17 березня, і становить 0,2183 грн., продажу – також на 0,8% – до 0,2507 грн.

Американську валюту в комерційних банках Києва сьогодні купують в середньому по 8,17 грн./дол. (на 0,5% дорожче порівняно із 17 березня), продають – по 8,32 грн./дол. (на 0,6% дорожче).

Євро в столиці купують в середньому по 10,58 грн. (курс підвищився на 0,9% порівняно із 17 березня), продають – по 10,90 грн. (курс підвищився на 0,5%).

Комбанки столиці сьогодні купують російські рублі в середньому по 0,2182 грн. (дорожче на 1,6% порівняно із 17 березня), продають – по 0,2564 грн. (майже без змін).

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,05/8,35 грн., євро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Хрещатик»: долар США – 8,05/8,27 грн., євро – 10,20/10,90 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,10/8,20 грн., євро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,96534 грн., до російського рубля – 0,22298 грн.