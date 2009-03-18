Долар на міжбанку пішов угору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1550/8,2850 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2350/0,2400, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,6075/10,7910. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,3015/17 (вівторок – 1,2978/80).

У вівторок, 17 березня, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH із котируваннями – 7,7000/7,9000.