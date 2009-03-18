Міжбанківський долар відвоював у гривні 10 копійок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1550/8,2850, на 11.00 звузився спред 8,2100/8,2800, а на 12.00 ціни зросли до 8,2400/8,3050 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2350/0,2400, на 11.00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2360/0,2400, а на 12.00 піднялися до 0,2385/0,2415. У Росії курс долар-рубль упав, і на 12.00 встановився на рівні 34,3950 (-0,1050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3015/17, продовжуючи змінюватися в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,6075/10,7910, на 11.00 ціни встановилися на таких значеннях - 10,6635/10,7685, а на 12.00 пішли вгору - 10,7290/10,8275.