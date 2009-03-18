Завтра в Україні - сніг, дощ і 6° тепла

Завтра в Україні очікується мокрий сніг та дощ, вдень до 6° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 19 березня буде хмарно. Часом опади у вигляді мокрого снігу та дощу, вночі у Карпатах, вдень в південній частині місцями сильні опади; в західних, північних та центральних областях подекуди налипання мокрого снігу. Вітер у західних областях північно-західний, на решті території переважно південно-східний, 7-12 м/с, у карпатському регіоні, південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла; в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; в Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.

У Київській області завтра буде хмарно. Часом мокрий сніг (вдень невеликий). Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У столиці завтра також хмарно. Часом мокрий сніг (вдень невеликий). Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.