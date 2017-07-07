Розрахункова палата та НАБУ перевіряють Держкіно України на корупцію (відео)

Антикорупційні органи взялись за Держкіно. Детективи НАБУ вже вивчають схеми розкрадання коштів і отримання хабарів працівниками установи, а Рахункова палата шукає порушення у завищених кошторисах фільмів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Головний фінансово-контрольний орган України Рахункова палата розпочав аудит діяльності Держкіно. Контролери хочуть з'ясувати, як за останні три роки витрачались державні кошти на розвиток вітчизняного кінематографа. Передовсім будуть перераховувати кошториси заявлених фільмів і зіставляти їх із ринковими цінами на кіновиробництво. Результати обіцяють оприлюднити вже восени.

"Безумовно, ми будемо перевіряти кошториси фільмів. Ну, по-перше, об'єм фінансування, це, як правило, співфінансування, як сторони дотримуються угоди, скільки дає держава, скільки приватні інвестори. А також ми будемо перевіряти ці кошториси на предмет їх завищення, можливо, їх неефективних і незаконних трансакцій", - пояснив контролер Ігор Заремба.

Діяльністю Пилипа Іллєнка і його підлеглих зацікавились після розслідування ТСН про корупцію у Держкіно. Міністр культури України чекає результатів перевірки і впевнений, що корупцію буде подолано. "В частині, скажімо там, якоїсь корупційної складової – зараз вона йде якраз, наскільки я знаю, Рахункова палата зайшла активно в роботу на Держкіно. Є інші органи, які зацікавилися всім процесом, ми довіримся їм. Якщо будуть якісь конкретні рішення, чи конкретна ситуація і фактаж – очевидно, ми маємо реагувати", - пояснив Євген Ніщук.

Схеми привласнення державних коштів у Держкіно нічим принципово не відрізняються від будівництва доріг чи мостів – про це говорять і кінопродюсери, і звичайні працівники галузі. На комісію подають фільм з кілька разів завищеним кошторисом. Гроші виділяються, і діляться між усіма учасниками оборудки. Хтось знімає дешеве кіно, хтось купує новий джип. "Мені доводилося брати участь у проектах історичного характеру, де ми будували все самі. І все це описувалося, ніби ми орендували всі ці замки, церкви, і весь матеріал був камінь, золото, мармур. Ми ніде не економили, відповідно, писали 300-500 тисяч, а потратили 100 гривень", - зізнався на умовах анонімності один із учасників такої оборудки.

Знавці галузі кажуть, що левову частку асигнувань на розвиток українськго кіномистецтва "освоюють" у такий спосіб два-три продюсери. Ефективність, із якою режисери й продюсери витрачають кошти, теж викликає сумніви. Спеціалізований сайт "Медіаняня", наприклад, порівняв витрачені кошти з касовими зборами. Приміром, фільм Володимира Філіпова "Той, хто пройшов крізь вогонь" з бюджетом у 2 мільйони доларів повернув до Держкіно 99 тисяч гривень.

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Це не завадило доручити тому ж продюсеру створення ще однієї стрічки - "Окупація". На неї Філіпов отримав від відомства Іллєнка 12 мільйонів. А потім почалися метаморфози: змінили режисера, змінили акторів й... тиша. Чи зняли цей фільм та хто його бачив – не відомо. Справи дійшли до парламенту, депутати вимагають посилити контроль. "Передусім громадський контроль, особливо в області розподілу грошей на фільми. Як мінімум, є кілька способів довести, що гроші були витрачені правильно – це результати", - твердить Олександр Бригинець.

Запити від депутатів отримали й у НАБУ. Там кажуть, що слідчих цікавлять не лише епізоди із розпилюванням бюджетів, а й корупція під час видачі дозволів на показ фільмів та серіалів. Хоча голова Держкіно Пилип Іллєнко чомусь будь-які перевірки свого відомства заперечує. "Рахункова палата зараз не проводить жодних перевірок", - переконує він. Але підтверджує, що це був останній раз, коли люди під його головуванням роздавали гроші. З осені набуде чинності новий закон про кіно і, вірогідно, механізм розподілу державних коштів стане більш прозорим.