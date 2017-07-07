Розрахункова палата та НАБУ перевіряють Держкіно України на корупцію (відео)
Контролери хочуть з'ясувати, як за останні три роки витрачались державні кошти на розвиток вітчизняного кінематографа.
Антикорупційні органи взялись за Держкіно. Детективи НАБУ вже вивчають схеми розкрадання коштів і отримання хабарів працівниками установи, а Рахункова палата шукає порушення у завищених кошторисах фільмів.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Головний фінансово-контрольний орган України Рахункова палата розпочав аудит діяльності Держкіно. Контролери хочуть з'ясувати, як за останні три роки витрачались державні кошти на розвиток вітчизняного кінематографа. Передовсім будуть перераховувати кошториси заявлених фільмів і зіставляти їх із ринковими цінами на кіновиробництво. Результати обіцяють оприлюднити вже восени.
"Безумовно, ми будемо перевіряти кошториси фільмів. Ну, по-перше, об'єм фінансування, це, як правило, співфінансування, як сторони дотримуються угоди, скільки дає держава, скільки приватні інвестори. А також ми будемо перевіряти ці кошториси на предмет їх завищення, можливо, їх неефективних і незаконних трансакцій", - пояснив контролер Ігор Заремба.
Діяльністю Пилипа Іллєнка і його підлеглих зацікавились після розслідування ТСН про корупцію у Держкіно. Міністр культури України чекає результатів перевірки і впевнений, що корупцію буде подолано. "В частині, скажімо там, якоїсь корупційної складової – зараз вона йде якраз, наскільки я знаю, Рахункова палата зайшла активно в роботу на Держкіно. Є інші органи, які зацікавилися всім процесом, ми довіримся їм. Якщо будуть якісь конкретні рішення, чи конкретна ситуація і фактаж – очевидно, ми маємо реагувати", - пояснив Євген Ніщук.
Схеми привласнення державних коштів у Держкіно нічим принципово не відрізняються від будівництва доріг чи мостів – про це говорять і кінопродюсери, і звичайні працівники галузі. На комісію подають фільм з кілька разів завищеним кошторисом. Гроші виділяються, і діляться між усіма учасниками оборудки. Хтось знімає дешеве кіно, хтось купує новий джип. "Мені доводилося брати участь у проектах історичного характеру, де ми будували все самі. І все це описувалося, ніби ми орендували всі ці замки, церкви, і весь матеріал був камінь, золото, мармур. Ми ніде не економили, відповідно, писали 300-500 тисяч, а потратили 100 гривень", - зізнався на умовах анонімності один із учасників такої оборудки.
Знавці галузі кажуть, що левову частку асигнувань на розвиток українськго кіномистецтва "освоюють" у такий спосіб два-три продюсери. Ефективність, із якою режисери й продюсери витрачають кошти, теж викликає сумніви. Спеціалізований сайт "Медіаняня", наприклад, порівняв витрачені кошти з касовими зборами. Приміром, фільм Володимира Філіпова "Той, хто пройшов крізь вогонь" з бюджетом у 2 мільйони доларів повернув до Держкіно 99 тисяч гривень.
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Це не завадило доручити тому ж продюсеру створення ще однієї стрічки - "Окупація". На неї Філіпов отримав від відомства Іллєнка 12 мільйонів. А потім почалися метаморфози: змінили режисера, змінили акторів й... тиша. Чи зняли цей фільм та хто його бачив – не відомо. Справи дійшли до парламенту, депутати вимагають посилити контроль. "Передусім громадський контроль, особливо в області розподілу грошей на фільми. Як мінімум, є кілька способів довести, що гроші були витрачені правильно – це результати", - твердить Олександр Бригинець.
Запити від депутатів отримали й у НАБУ. Там кажуть, що слідчих цікавлять не лише епізоди із розпилюванням бюджетів, а й корупція під час видачі дозволів на показ фільмів та серіалів. Хоча голова Держкіно Пилип Іллєнко чомусь будь-які перевірки свого відомства заперечує. "Рахункова палата зараз не проводить жодних перевірок", - переконує він. Але підтверджує, що це був останній раз, коли люди під його головуванням роздавали гроші. З осені набуде чинності новий закон про кіно і, вірогідно, механізм розподілу державних коштів стане більш прозорим.