Справа на 100 мільйонів

У процесі вирішення завдань, покладених на органи безпеки у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, співробітниками Управління СБУ в Києві здійснюються системні заходи з відстеження ознак протиправних дій в економічній сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ у м.Києві, наприкінці вересня - початку жовтня УСБУ припинено діяльність чотирьох великих тіньових фінансових центрів, які керували мережею з 60 фіктивних комерційних структур. Щомісячний незаконний обіг грошових коштів в яких становив понад 100 мільйонів гривень.

Зокрема, викрито механізм за допомогою якого ділки переводили безготівкові кошти у готівку, ухилялися від сплати податків і виводили гроші за кордон. Для проведення фінансових оборудок зловмисники відкрили в Україні приватне підприємство, яке користувалося податковими пільгами вільної економічної зони, а також зареєстрували в офшорах за кордоном низку компаній. На розрахункові рахунки цих фірм переказувалися безготівкові кошти у вигляді повернення інвестицій. Після чого через фіктивні комерційні структури клієнти конвертаційного центру отримували з-за кордону великі партії комп’ютерів та іншої оргтехніки. Махінації з фінансово-господарськими документами дозволяли ділкам зменшити розміри обов’язкових платежів до державного бюджету.

Встановлено, що тіньова структура обслуговувала 15 суб’єктів господарювання з Київської та Луганської областей. У ході операції, проведеної співробітниками УСБУ спільно з податковою міліцією столиці, діяльність конвертаційного центру припинено. Правоохоронцями проведено низку одночасних обшуків. У офісах тіньової фінансової структури, розташованих у Шевченківському і Оболонському районах столиці, вилучено статутні документи, печатки фіктивних й офшорних підприємств, підроблені бланки фінансової звітності, апаратуру електронних розрахунків “банк-клієнт”.

У трьох інших випадках оперативники спецслужби завадили роботі зловмисників, які використовуючи втрачені або підроблені документи реєстрували фіктивні фірми. Через розрахункові рахунки цих фантомів клієнти конвертцентрів мали змогу обертати безготівкові кошти в готівку під виглядом оплати за неіснуючі рекламні послуги, маркетингові дослідження, будівельні та ремонтні роботи. Отримані гроші не оподатковувались і витрачалися замовниками на придбання дорогих іномарок, нерухомості тощо.

Управлінням СБУ в м. Києві порушено три кримінальні справи за ознаками скоєння злочину, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом). До того ж, напрацьовані спецслужбою матеріали щодо конвертаційних схем, припинили ще низку протиправних оборудок в економічній сфері. Органами прокуратури і податкової міліції порушено кримінальні справи за ознаками скоєння таких злочинів як ухилення від сплати податків, фіктивне підприємництво, підробка фінансово-господарської документації.