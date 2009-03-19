ЄС чекає від України чітких гарантій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ вважають, що документ, підписаний за результатами міжнародної донорської конференції, що відбудеться 23 березня у Брюсселі, дозволить профінансувати модернізацію української газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали вчора журналістам у Брюсселі.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що той мастер-план, який представила Україна відповідно до досягнутих домовленостей, стане базовим документом, на основі якого буде сформовано спільний план дій щодо модернізації української ГТС.

План складатиметься з трьох розділів: політичний, технічний, комерційний. Ця, за словами В.ЮЩЕНКА, «дорожня карта» схвалена, з одного боку, Україною, а з іншого боку - Європейською комісією, Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком, дозволить сформувати конкретний план заходів.

Як наголосив В.ЮЩЕНКО, в основному це буде економічний документ, у якому, серед іншого, будуть представлені комерційні проекти щодо модернізації української ГТС.

Президент України також повідомив, що у цьому документі йтиметься і про необхідність уніфікації енергетичних систем України та Європейського Союзу.

«Мова йде про імплементацію директив Європейського Союзу від 2003 року і стосуватиметься необхідності реформування українського енергетичного ринку», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу, Ж.БАРРОЗУ зауважив, що конференція донорів є дуже важливою уже давно, навіть до останньої газової кризи. Водночас, він наголосив, що без чітких зобов’язань України реформувати газовий ринок не буде і гарантій фінансових інституцій.

«У нас було дуже багато дискусій, тому що це складний документ… Це буде документ, який дасть можливість не лише Єврокомісії, але й іншим донорам, які приїдуть на конференцію, взяти участь у фінансуванні модернізації газотранспотних систем», - сказав Ж.БАРРОЗУ.