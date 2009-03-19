Після травми на гірських лижах померла відома актриса (фото)

Зірка фільмів «Пастка для батьків», «Пані покоївка», «Історія служниці» одержала важку травму у понеділок. Наташа Річардсон каталася на гірських лижах на фешенебельному курорті в передмісті Монреаля. Під час спуску з гори актриса невдало впала і вдарилася головою. Але від допомоги лікарів відмовилася. Річардсон каталася без шолома по трасі для новачків, і після падіння видимих пошкоджень не отримала, розповіли західним журналістам представники курорту. Проте вже через годину після інциденту актриса поскаржилася на сильний головний біль. Її спочатку відвезли в місцеву клініку, потім на приватному літаку доставили до Нью-Йорка. Незадовго до смерті актрису помістили на апарати з підтримки життєдіяльності. Журналісти бачили, як в лікарню приїхали чоловік Річардсон, актор Лайам Нісон, двоє дітей і її мама, володарка кінопремії Оскар Ванесса Редгрейв. Проте за повідомленням західних агентств, до моменту прибуття в США мозок актриси вже перестав функціонувати. Невдовзі було оголошено про її смерть.

«Вся родина актриси шокована і пригнічена тим, що сталося. Її рідні і близькі глибоко вдячні всім за підтримку і просять про самоту в цей важкий для них час», - наводить слова прес-секретаря Річардсон агентство Рейтер.

Эхо Москвы