Муфтій просить уряд Криму зробити мусульманські свята загальнокримськими

Муфтій мусульман Криму Аджі Емір-Алі АБЛАЄВ просить уряд автономії розглянути можливість включення мусульманських свят до списку загальнокримських. Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Оксана САВЕНКОВА.

За її інформацією, таке прохання муфтій мусульман Криму озвучив під час сьогоднішньої зустрічі з кримським прем`єром Віктором ПЛАКІДОЮ. На думку муфтія, включення мусульманських свят до загальнокримських стане черговою сходинкою до об`єднання всіх кримчан, незалежно від їхнього віросповідання.

Під час зустрічі В.ПЛАКІДА привітав усіх мусульман Криму зі святом Ораза-Байрам - святом разговіння і закінченням посту. "Священне свято - це те добре, святе, та міра очищення, яка зумовлює наші вчинки і події", - зазначив прем`єр Криму.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з настанням свята Ораза-Байрам 23 жовтня буде неробочим днем для кримчан, що сповідують іслам.