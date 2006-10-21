У зіткненні автобуса з вантажівкою загинули троє людей
10:05, 21 жовтня 2006Суспільство
565
"SETRA" прямував з Києва до Кузнецовська
На Житомирщині, поблизу с. Соколів Червоноармійського району, на 190 км траси Київ - Чоп автобус "SETRA" з 48 пасажирами, що рухався за маршрутом Київ - Кузнецовськ, зіткнувся із вантажним автомобілем "МАЗ".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок ДТП три особи загинуло та 7 осіб постраждало, яких з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано в центральну району лікарню м. Новоград-Волинський.
Причина дорожньо-транспортної пригоди встановлюється.
Всього за добу на території країни зареєстровано 140 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 25 осіб та 171- травмовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter