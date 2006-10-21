У зіткненні автобуса з вантажівкою загинули троє людей

На Житомирщині, поблизу с. Соколів Червоноармійського району, на 190 км траси Київ - Чоп автобус "SETRA" з 48 пасажирами, що рухався за маршрутом Київ - Кузнецовськ, зіткнувся із вантажним автомобілем "МАЗ".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок ДТП три особи загинуло та 7 осіб постраждало, яких з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано в центральну району лікарню м. Новоград-Волинський.

Причина дорожньо-транспортної пригоди встановлюється.

Всього за добу на території країни зареєстровано 140 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 25 осіб та 171- травмовано.