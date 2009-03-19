НБУ спростовує інформацію про куратора в банку «Фінанси і кредит»

Національний банк України спростовує інформацію про призначення куратора в банк «Фінанси і кредит».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Нацбанку Сергій КРУГЛИК.

«У банку «Фінанси і кредит» куратор не був введений», - сказав він. За його словами, вчора, роблячи заяву про те, що в даному банку введений куратор, член правління Національного банку України, виконавчий директор з питань платіжних систем і розрахунків Віктор КРАВЕЦЬ припустився помилки.

У свою чергу, прес-служба банку "Фінанси і кредит" спростувала інформацію про введення куратора. У банку звернули увагу на те, що за тиждень мають відбутися збори акціонерів банку, на яких буде розглянуто питання про можливість входження держави в його акціонерний капітал.

Як повідомлялося, згідно з постановою Кабінету міністрів України №148 від 18 лютого 2009 року, уряд братиме участь у капіталізації недержавних банків лише у разі введення в них тимчасової адміністрації Національного банку України.

У свою чергу, виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ 11 березня після засідання Кабміну заявив журналістам, що до процедури рекапіталізації банків було внесено ряд уточнень. Зокрема, уточнена норма, відповідно до якої уряд може ухвалювати рішення щодо рекапіталізації не лише у випадках, коли введена тимчасова адміністрація, а також коли в банку призначено куратора. Але цей документ ще не оприлюднений, отже, на сьогодні він не набув чинності.