Страховики облизуються на гроші, які українці забрали з депозитів

16:34, 19 березня 2009
Суспільство
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Відсутній попит на страхування життя

Страхові компанії сподіваються залучити частину коштів, які українцям пощастило забрати з депозитів. Такий висновок робить тижневик «Коментарі:», опитавши ряд експертів.

«З одного боку, загальна паніка й істерія працюють проти фінансових інститутів. З іншого, на руку лайфовому страхуванню грає надліквідність, яка накопичилася на ринку через масовий відтік коштів із банків, і фактор надійності компаній. В умовах кризи страхування дає можливість інвестувати гроші надійно й одержувати нехай невеликий, але прибуток», - пояснює національний менеджер Grawe Group в Україні Роман ДЕНІС.

Цю тенденцію підтверджує і практика окремих компаній. За словами голови правління КСЖ «Універсальна» Олександра КУЛЄШИНА, приріст страхових внесків у його компанії в лютому цього року становив 60%.

Попри значний обсяг коштів населення, який потенційно може перекочувати з банків у лайф, страховики не очікують від нинішнього року рекордних досягнень. «Зниження динаміки росту лайфового ринку викликано різким зниженням обсягів кредитування. Продукти банкострахування (включно з страхуванням життя позичальників) донедавна становили майже половину, а в низці страхових компаній до 90% від загального обсягу страхових портфелів», — констатує голова правління СК «Українська страхова група Життя» Оксана ГОЛЕНШИНА.

Фактично відсутній попит на страхування життя і з боку підприємств. «Ринок корпоративних продажів, який почав оживати в 2008 році, знову заморожено принаймні на два роки. У приватному бізнесі перспективи дуже непевні», - вважає голова правління СК «ТАС» Павло ЦАРУК.

Тому за підсумками року, ринок страхування життя може показати негативний результат. «Буде непогано, якщо компаніям удасться зберегти рівень продажів минулого року (тобто 1 млрд. грн.). Менш оптимістичний варіант розвитку ситуації припускає скорочення загального рівня зібраних премій на 10%», — прогнозує перший заступник голови правління ЗАТ «СК «Оранта-Життя» Наталя ЕННС.

Ще один фактор, який стримує приплив коштів у лайфове страхування, — відсутність фонду гарантування внесків, подібного банківському, з якого можна було б виплачувати відшкодування у випадку банкрутства СК. Адже ситуація із платоспроможністю компаній сьогодні далека від благополучної. Після того як вартість цінних паперів упала практично до нуля, а нерухомість почала знецінюватися, левову частину резервів страховики сконцентрували на банківських депозитах. Однак багато банкірів перестали повертати навіть ті депозити, строк яких минув, тому деякі компанії опинилися в незавидному становищі.

«Якщо в страховика виникнуть проблеми з поверненням депозитів, то за відсутності підтримки акціонерів або заможного інвестора компанія може збанкрутувати. Багатьом компаніям, особливо українським, буде важко перекрити такі збитки, тому що в їх акціонерів зараз немає грошей. Я припускаю, що на ринку цього року можуть відбутися банкрутства лайфових СК, хоча це менше ймовірно, ніж у ризиковому сегменті», — прогнозує Р.ДЕНІС.

Тільки за січень-лютий українці вилучили з депозитних рахунків 19,3 млрд. грн. Усього, за даними Нацбанку, за період кризи вклади населення зменшилися на 86 млрд. грн., нагадує тижневик.

 

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