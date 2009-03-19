Тимошенко приїде з Брюсселя і візьметься за рекапіталізацію банків

Наступного тижня в Україні планується почати роботу з рекапіталізації низки банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на брифінгу в Брюсселі прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що сьогодні на саміті Європейської народної партії одним з головних питань було питання забезпечення прозорої роботи банків і банківської системи загалом.

“Криза якраз і свідчить про те, що банківська система виявилася найвразливішою сферою. І зараз потрібна прозорість, спеціальні заходи для підтримки банківської системи, і Україна має спеціальну програму (для цього – УНІАН) і з наступного тижня почне рекапіталізацию банківської системи”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, уряд України спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом і Національним банком України розробив порядок рекапіталізації комерційних банків України.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, внаслідок рекапіталізації держава зможе придбати частину акцій банків для того, щоб покрити їхні збитки і дати змогу банківській системі працювати в нормальному режимі.

Згідно з Порядком рекапіталізації комерційних банків, Кабінет Міністрів братиме участь у капіталізації недержавних банків лише в разі введення в них тимчасової адміністрації. Документом передбачено, що держава може брати участь у капіталізації банку за умови, якщо йому передається, одноосібно або разом з іншим інвестором, у разі укладення договору про спільну участь у капіталізації банку не менш як 50% плюс одна акція.

Національний банк України готує три комерційні банки до рекапіталізації за участю держави. Серед них «Укрпромбанк» і банк «Надра». Ці банки належать до групи найбільших банків України, у них введено тимчасову адміністрацію – з 20 січня і 10 лютого відповідно.

На сьогодні участь держави у своєму капіталі ініціювали також банк «Фінанси і кредит» і ВАТ «Укргазбанк».