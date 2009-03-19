МВФ доведеться почекати, поки Ющенко закінчить закордонні візити

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує на наступній зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНОМ, керівником Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ та лідером опозиції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ завершити роботу над формування антикризового пакету законів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після саміту Європейської народної партії.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що така зустріч відбудеться наступного тижня після завершення серії його закордонних візитів (орієнтовно четвер-п’ятниця – УНІАН).

Він висловив сподівання, що на цій зустрічі вдасться завершити формування так званого «пакету домовленостей з МВФ».