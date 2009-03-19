Сапери знешкодили 528 боєприпасів з Інкерманських штолень

У Балаклавському районі Севастополя, на спецполігоні поблизу селища Хмельницьке, піротехнічною групою МНС знищені 528 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 80 артилерійських снарядів калібру 102 мм, 48 підривників і 400 набоїв були вилучені з Інкерманських штолень під час виконання заходів щодо реалізації «Програми знищення вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя і Керчі».