Ющенко: можливо, ще 10-12 місяців доведеться працювати
03:22, 20 березня 2009Суспільство
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Зона вільної торгівлі потребує перемовин
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі триватимуть 10-12 місяців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив учора журналістам після засідання саміту Європейської народної партії.
«Можливо, ще 10-12 місяців доведеться працювати», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС є складовою частиною угоди про асоціацію, переговори щодо якої тривають з 5 березня 2008 року.
Сторони висловлювали сподівання підписати угоду про асоціацію до кінця цього року.
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