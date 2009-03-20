Ющенко: можливо, ще 10-12 місяців доведеться працювати

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі триватимуть 10-12 місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив учора журналістам після засідання саміту Європейської народної партії.

«Можливо, ще 10-12 місяців доведеться працювати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС є складовою частиною угоди про асоціацію, переговори щодо якої тривають з 5 березня 2008 року.

Сторони висловлювали сподівання підписати угоду про асоціацію до кінця цього року.