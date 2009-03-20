ЄС дасть Україні 2,718 млн. євро

Європейський Союз виділить 2,718 млн. євро для посилення українського фінансового сектора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів, відповідний проект («Посилення сектора фінансових послуг України») буде здійснено в Україні впродовж 2 років.

Мінфін є бенефіціаром і одним з реципієнтів даного проекту.

Проект реалізовується з метою установи всебічної національної стратегії розвитку збалансованого сектора фінансових послуг; для вивчення поточної ситуації та розробки пропозицій щодо поліпшення розподілу повноважень у формуванні політики, регулювання і нагляду у фінансовому секторі; впровадження ряду пріоритетних напрямів національної стратегії розвитку збалансованого фінсектора України.