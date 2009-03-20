У День дурня кияни отримають нові комунальні тарифи

Нові підвищені тарифи на комунальні послуги для бюджетних установ та інших споживачів у Києві будуть введені з 1 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час розширеної колегії КМДА перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, сьогодні на засіданні тристоронньої комісії – роботодавців, профспілок та КМДА – було прийнято остаточне рішення з цього питання. Учасники зустрічі погодились з тим, що тарифи будуть приведені до економічно обґрунтованого рівня та підтвердженого висновками Державної інспекції по цінах.

«Розпорядження випускається в березні, починає діяти з 1 квітня, і перша оплата прийде в травні», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він зазначив, що при цьому всі платники укладуть з надавачами послуг договори про перерахунок коштів, внесених ними за отримані послуги по підвищених з 1 грудня минулого року тарифах. Сума переплат буде врахована, за поясненням А.ГОЛУБЧЕНКА, при подальших розрахунках.

А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив також, що тарифи, які передбачено ввести з 1 квітня для бюджетних установ та інших споживачів, насправді не враховують дійсну на сьогодні ціну на газ.

За його словами, при розробці нових тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві вже не буде багато груп споживачів, для яких розраховані окремі тарифи. Це, за його словами, будуть тарифи лише для населення та інших споживачів (до яких входять у тому числі бюджетні установи).

Щодо нових тарифів для населення, то, за словами А.ГОЛУБЧЕНКА, передбачається, що вони будуть введені з 1 травня лише на 50% від їхнього економічно обґрунтованого рівня, тобто це буде перший етап підвищення.

Після цього має бути проведена робота з Міністерством житлово-комунального господарства з приводу внесення змін до постанови уряду №560 з тим, щоб зменшити кількість обов’язкових послуг населенню, яких зараз затверджено 26.

Поряд з тим, планується також провести по кожному будинку окремо громадські слухання, на яких мешканці можуть висловити свою думку щодо формування у їхніх будинках переліку обов’язкових платних послуг. Лише після цього, зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО, можна буде почати роботу над реалізацією другого етапу підвищення тарифів для населення.

Зараз, за його словами, важко сказати, коли цей другий етап може відбутися, але, запевнив А.ГОЛУБЧЕНКО, поки не почнуть зростати доходи населення, в умовах економічної кризи його не буде.