Сьогодні всесвітній День сну

Щороку 21 березня відзначається Всесвітній день сну. Він проводиться в рамках проекту Світової організації охорони здоров`я, який присвячений проблемам сну і здоров`я, адже за статистикою від безсоння потерпають більше 10% населення індустріально розвинених країн, а в кожного другого дорослого жителя землі один або кілька симптомів розладу сну.

Серйозного лікування порушень сну потребують практично всі люди, що переступили 50-річний рубіж, а також жінки в будь-якому віці. Безсоння в першу чергу не дає спокою тим, хто працює в сферах юриспруденції і освіти, діячам культури і мистецтва.

Нормальний сон - один з дієвих способів профілактики серцевих і багатьох інших захворювань. А недосип знижує працездатність, призводить до нервових розладів.

Щоб "організм заснув", в ньому повинна накопичитися потрібна кількість гормону сну - мелатоніну, а також серотоніну і триптофану. Багато серотоніну й мелатоніну містять банани. Усипляючі властивості має також картопля, особливо пюре з молоком, яке містить триптофан - розслабляючу амінокислоту. Оскільки на меланін багатий овес, ті, хто погано засинає, можуть вечеряти геркулесовою кашею. Добре розслабляє ромашковий чай. Щоб заспокоїтися, в чай або тепле молоко можна додати трохи мед, заїсти пшеничним хлібом грубого помолу, який стимулює вироблення в організмі інсуліну, який "допоможе" триптофану потрапити в мозок, де вже з його допомогою почне вироблятися серотонін. Також подолати безсоння допоможе жменя мигдаля, який містить м`язові релаксанти і триптофан. Одне з головних джерел цього гормону - індичка, яку, щоб краще заснути, їсти слід на порожній шлунок.

Визначити, висипається людина чи ні, можна так: якщо увечері вона засинає менш ніж за п`ять хвилин, їй бракує сну. Ідеальний час засипання - від 10 до 15 хвилин.

У XIX столітті люди спали по 10 годин на добу, причому графік сну залежав від світлового дня, свідчать записи тих часів. Норма сну для сучасної людини середнього віку - 8 годин, немолодим достатньо 6 годин сну. Підлітки повинні спати 10 годин на добу, така ж норма сну потрібна і маленьким дітям. Деякі психологи вважають, що жінкам потрібна додаткова година сну, тому що вони більш схильні до депресії, ніж чоловіки.

Визначити, спить людина чи ні, можна тільки за допомогою медичного обстеження. Люди можуть засинати на кілька секунд з розплющеними очима, навіть не помічаючи цього.

Так званий швидкий сон відбувається імпульсами протягом всієї ночі, він починається в середньому на 90-й хвилині сну. Деякі снодійні препарати, зокрема, барбітурати, стадію швидкого сну пригнічують, це викликає довготривале порушення психіки і режиму сну. Сни в швидкій фазі зазвичай дивні і нелогічні, а в повільній фазі вони повторюються, нагадуючи роздуми.

Варіанти руху очей протягом швидкої фази сну відповідають рухам у наших снах. Це свідчить про те, що частково наш мозок дивиться на сон немовби зосторонь, як на фільм.

РІА «Новости»