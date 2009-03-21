Немиря зустрівся з президентом Світового банку

Віце-прем’єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ у рамках робочого візиту до Брюсселя в суботу зустрівся з президентом Світового банку Робертом ЗЕЛЛІКОМ.

Як передає Урядовий портал, cторони обговорили стан та перспективи співпраці між Україною та СБ.

Г.НЕМИРЯ поінформував свого співрозмовника про зусилля уряду, спрямовані на подолання наслідків світової фінансової кризи. За його словами, «Україна намагається робити все можливе, щоб захистити своїх громадян від наслідків світової фінансової кризи».

Сторони також обговорили питання співробітництва України з іншими фінансовими установами, зокрема з МВФ. При цьому Г.НЕМИРЯ висловив сподівання, що «місія МВФ вже найближчим часом відновить переговори з Україною, будуть вирішені усі суперечливі питання і Україна отримає другий транш кредиту МВФ».