Уранові копальні несуть Кіровоградові специфічну загрозу

Кіровоградська обласна рада затвердила комплексну програму захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання на 2009-2013 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати передбачили на фінансування програми 105 тис. грн. з місцевих бюджетів.

При затвердженні програми також були враховані умови договору Кіровоградської облради з ДП «Східний ГЗК», згідно з яким підприємство щороку віддаватиме 5% прибутку від розробки ділянки родовища уранових руд на вирішення соціальних проблем регіону.

Основними напрямками реалізації програми є визначення радононебезпечних населених пунктів Кіровоградщини, а також впровадження оптимальних заходів щодо приведення рівнів радону у повітрі житлових, навчальних, лікувально-оздоровчих та виробничих приміщень до вимог чинної нормативної бази.

На території області радон (газ, що утворюється під час радіоактивного розпаду природних радіонуклідів уранового ряду) в 90% випадків надходить у повітря з ґрунтів.

«Радіаційна ситуація в останні роки характеризується відносною стабільністю, але серед населення регулярно поширюються чутки про підвищення радіаційного фону, що пояснюється відсутністю інформації», - зазначається у програмі.

Здійснення радіаційного моніторингу на Кіровоградщині ускладнюється через відсутність у обласної санепідемстанції сучасної метричної апаратури. Залучені під програму кошти спрямують на придбання сучасних приладів, вивчення радіаційної ситуації та науково-просвітницьку роботу з населенням.