Завтра в Україні все ще зима: місцями до 10° морозу

Завтра, 23 березня, на території України ще утримаються складні погодні умови.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі у західних областях сніг, мокрий сніг; на решті території без істотних опадів. Вдень в Україні мокрий сніг та дощ, у східних областях та у південній частині невеликі опади.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, на півночі Лівобережжя місцями 8-10° морозу, на півдні Криму 2-4°тепла; вдень 1-6° тепла, на півдні та Закарпатті до 10° тепла.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг та дощ.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.