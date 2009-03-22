До Івано-Франківська привезли мощі святого Отця Піо

Сьогодні у кафедральному соборі Святого Воскресіння Української греко-католицької церкви в Івано-Франківську виставлено для молитовного шанування мощі містика, стигматика, чудотворця св. Отця Піо, привезені із Сан-Джованні Ротондо (Італія).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у храмі Святого Воскресіння УГКЦ.

Сьогодні християни обласного центру по закінченні богослужінь у храмах взяли участь у загальноміській передвеликодній Хресній ході, по завершенню якої відбулося урочисте внесення мощей у собор Святого Воскресіння.

У хресній ході взяли участь голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК, заступники голови обласної ради і облдержадміністрації, керівники міста Івано-Франківська, народний депутат України від НСНУ Зіновій ШКУТЯК.

В Івано-Франківській єпархії передбачають, що мощі св.Отця Піо перебуватимуть в місті до завершення Великого посту. Побачити мощі у себе вже зголосилися у Львові, Києві, Одесі, Коломиї.

Щодня в храмі о 18.00 буде служитися Божественна Літургія, після якої можна буде приступити до мощей святого та отримати благословення святим миром.

Довідка УНІАН. Світське ім‘я італійського священика отця Піо - Франциск Форджоне. Він народився 25 травня 1887 року в П‘єтрельчіні (Італія). Усе своє життя провів у монастирі капуцинів в Сан Джованні Ротондо. 10 серпня 1910 року Ф.Форджоне став священиком. Він служив св. Месу, сповідав, розмовляв з людьми і допомагав у вирішенні їхніх проблем. Ті, що приходили до отця Піо, розуміли - це незвичайна людина, адже він читав їхні думки, передбачав події, знав гріхи до того, як люди самі їх називали, і дуже сварився, коли хтось їх приховував.

За розповідями, у 1918 році отець Піо отримав від Бога ще один дар - стигмати (рани на руках, ногах та боці на зразок тих, які мав сам Ісус під час страждань на хресті). Ці рани завжди кровоточили, боліли і протягом 50 років не загоювались на тілі священика. Отець Піо мав також дар зцілення хворих.

Він помер 23 травня 1968 року, залишивши своїм нащадкам запевнення: “Набагато більше я зможу зробити вам у небі”.