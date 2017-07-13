Київська прокуратура вирішила взяти участь в суді про повернення "Межигір'я" державі

Прокуратура Києва вступила у справу про повернення державі резиденції "Межигір'я", яке за дорученням Мінприроди ініціювала держкомпанія "Надра України". Про це стало відомо 13 липня на засіданнях Київського апеляційного суду, передає "Цензор.НЕТ".

Суд переніс засідання у зв'язку з клопотанням прокуратури Києва, яка повідомила про вступ у справу і попросила час на ознайомлення з матеріалами.

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Засідання відкладено до 19 липня і 1 серпня.

У суді був присутній Олександр Приймак, який став директором і співзасновником фірми"Танталіт" після нардепа Сергія Клюєва. Фірма "Танталіт" є формальним власником резиденції "Межигір'я".

Приймак розповів, що купив компанію, працює адвокатом і справа "Межигір'я" цікаво йому також з професійної точки зору.

Як повідомляв УНІАН, міністерство екології та природних ресурсів України ініціювало початок процедури повернення «Межигір'я» в державну власність.

У травні 2017 суд прийняв від "Надра України" дві апеляційні скарги про визнання недійсними договорів міни і купівлі-продажу, а також свідоцтва про право власності.

Паралельно генпрокуратура розслідує кримінальну виробництво за фактом заволодіння колишнім президентом України Віктором Януковичем державним комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір'я".