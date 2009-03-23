Капітана ВВ піймали на спробі продати майже 300 револьверів

Працівники Управління Служби безпеки України в Полтавській області затримали офіцера Внутрішніх військ під час незаконного збуту 279 револьверів для стрільби гумовими кулями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Управління СБУ в Полтавській області, генерал-майор Мирослав ВАСИЛИНА, працівники СБУ затримали офіцера під час спроби передати револьвери стороннім особам.

Начальник УСБУ не розкрив подробиці цієї справи, уточнивши, що за матеріалами його управління кримінальну справу порушила військова прокуратура Полтавського гарнізону, де і проводять слідство.

З неофіційних джерел стало відомо, що йдеться про капітана Внутрішніх військ, колишнього командира роти в Кременчуку. Коли роту розформували, офіцер нібито залишив при собі печатку та деякі документи, що дозволило йому й далі отримувати зброю для потреб неіснуючої роти. Пізніше капітан перевівся служити до Полтави.

Всього протягом минулого року і за два місяці поточного року УСБУ в Полтавській області виявило 631 одиницю боєприпасів, які незаконно зберігалися, і вилучили 6 одиниць вогнепальної зброї, яка могла бути використана під час проведення терористичних або диверсійних операцій.