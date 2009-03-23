Газпром занепокоєний перспективою створення "незалежного оператора"

ВАТ «Газпром» занепокоєний зобов`язанням України перед Європейським Союзом створити незалежного оператора з транзиту газу, взятим на себе Україною у спільній декларації з ЄС за підсумками Міжнародної інвестиційної конференції з модернізації української газотранспортної системи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.

«Це можна зробити, але «Нафтогаз України» залишиться без дотацій, які одержує від транспортування газу», - сказав він.

Представник керівництва «Газпрому» зазначив, що на сьогоднішній день лише завдяки грошам, які «Укртрансгаз» заробляє на постачанні газу до Європи, українському «Нафтогазу» вдається продовжувати роботу в нормальному режимі, оскільки ці гроші він використовує, зокрема, на дотування постачання газу населенню через недосконалість тарифів.

При цьому він зазначив, що останніми роками «Газпром» регулярно оплачував вартість транзиту, а українська сторона використовувала ці гроші на інші цілі, зокрема й на закупівлю газу.

Як приклад В.ГОЛУБЄВ навів домовленості, досягнуті в січні цього року між «Газпромом» і «Нафтогазом», згідно з якими «Газпром» надав Україні авансовий платіж на суму 1,7 млрд. дол., який пішов не на транспортування, а на закупівлю газу. (Згідно з угодами від 20 січня 2009 року, «Газпром» переуступав «Нафтогазу» 1,7 млрд. дол. боргу компанії «РосУкрЕнерго», який Україна намагається стягнути газом, що належить РУЕ, і закачаним у підземні сховища газом в об`ємі 11 млрд. кубометрів – УНІАН.)

«Ми розуміємо, що Україна, можливо, не зможе повністю оплачувати газ (у разі створення незалежного оператора з транзиту газу – УНІАН)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, в якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції “ЄС – Україна: партнери із забезпечення газу до Європи” було підписано Спільну декларацію ЄС, України і міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Російська делегація, що була присутня на Міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української ГТС, залишила форум після оголошення церемонії підписання підсумкової спільної декларації.

Під час конференції міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО висловив незадоволення проектом підсумкової декларації цих зборів. Він зазначив кілька пунктів документа, які не влаштовують РФ.