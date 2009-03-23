На Закарпатті оголошені два штормові попередження

На завтра, 24 березня, в Закарпатті оголошені два штормові попередження – з приводу сильного вітру та лавинонебезпеки.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС в Закарпатській області Ярослав БАБ’ЯК.

За його словами, 24 березня в гірських районах Закарпатської області очікуються сильні, місцями дуже сильні мокрий сніг та сніг. Місцями навіть спостерігатиметься посилення західного вітру 19-24 м/с, хуртовина.

«Окрім того, упродовж 24-25 березня в горах Закарпатської області зберігається стан лавинонебезпеки. Нагадаю, причиною цього є різке потепління і дощі, які тривають у Закарпатті», — уточнив Я.БАБ’ЯК.

Він також нагадує, що з огляду на погодні умови ГУ МНС в Закарпатській області рекомендує відпочивальникам та туристам утриматися від сходжень у гори та дотримуватися правил особистої безпеки.