Ющенко розписав усе до другого півріччя 2007 року

Ухвалення пакету законів, необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі, до середини листопада відкриє нашій державі можливість стати членом цієї організації вже у грудні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Будапешті заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, вступ до СОТ також відкриє для України можливість у першому кварталі наступного року визначити умови для переговорів з ЄС відносно приєднання України до зони вільної торгівлі, після цього вийти на підписання угоди між Україною і ЄС про реадмісію і про пом’якшення візового режиму, а у разі проходження цього етапу – з другого півріччя 2007 року - мати сприятливу основу, щоб розпочати переговори з ЄС відносно нового формату відносин Україна-ЄС.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що минулого тижня він направив до парламенту 20 законопроектів, необхідних для вступу України до СОТ. При цьому, за словами Президента, частину цих законопроектів він «взяв від уряду», і вони вже мають підтримку відповідних урядових комітетів. Інші законопроекти були напрацьовані як чинним, так і попереднім урядом, але через певні процедури так і залишилися нерозглянутими.

«Моя задача сьогодні – мобілізувати всі політичні сили, і особливо сили парламенту, до солідарної позиції відносно того, щоб в найближчі кілька тижнів прийняти всі закони, які стосуються регулювання наших стосунків з СОТ», - заявив Президент України.

При цьому він підкреслив: «Якщо говорити чіткіше, то мова іде, що до середини листопада українська сторона у законодавчому порядку повинна провести 21 закон, а уряд і парламентські сили зроблять синхронні, взаємозважені кроки, то це дасть змогу 21 грудня на засіданні СОТ сподіватися, що питання про вступ України до СОТ буде поставлено на порядок денний і зустріне позитивне рішення».

Президент також зауважив, що єдиний двосторонній протокол про вільний доступ на ринки товарів і послуг, який Україна на сьогодні ще не підписала з Киргизстаном, на його переконання, можна буде підписати у разі успішного проходження законів щодо СОТ через парламент, а спірне питання, пов’язане з колишніми боргами 1991-1992 років, розв’язати в окремому порядку, поза протоколом про вступ до СОТ.

Тому, наголосив В.ЮЩЕНКО, сьогодні його метою є донести до кожної політичної сили парламенту, до кожного парламентського комітету, до уряду, а особливо до міністрів, які представлятимуть зазначені закони в Верховній Раді, що до цього питання треба підійти абсолютно фахово, а також мати відповідні волю і амбіції, щоб закони були прийняті, виходячи з розуміння того, що вступ України до СОТ в 2006 році – «це є наш державний обов’язок перед всією країною, перед всією нацією», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Президент України вніс на розгляд Верховної Ради України 16 законопроектів, спрямованих на виконання зобов`язань України щодо вступу до СОТ. Глава держави визначив зазначені законопроекти як невідкладні для позачергового розгляду парламентом. Представлятиме законопроекти під час їх розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України перший заступник глави Секретаріату Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Водночас представники “Нашої України” неодноразово заявляли про те, що Україна може втратити можливість приєднатися в цьому році до СОТ через те, що уряд не може завершити підготовку законопроектів, необхідних для вступу до СОТ.