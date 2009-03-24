Зайнявся газовий балон у кіоску шаурми, загинули дві жінки

Сьогодні у Дніпропетровську внаслідок пожежі у кіоску з торгівлі шаурмою загинуло двоє жінок.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС у Дніпропетровській області.

Трагедія сталася сьогодні близько 18 години вечора.

За даними МНС, стався спалах газового балону, від якого загорівся кіоск. В цей час в кіоску перебували продавець шаурми 1978 року народження та її знайома.

На місці трагедії працює слідча комісія. Обставини трагедії з’ясовуються.