Зайнявся газовий балон у кіоску шаурми, загинули дві жінки
20:24, 24 березня 2009Суспільство
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Місце трагедії - Дніпропетровськ
Сьогодні у Дніпропетровську внаслідок пожежі у кіоску з торгівлі шаурмою загинуло двоє жінок.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС у Дніпропетровській області.
Трагедія сталася сьогодні близько 18 години вечора.
За даними МНС, стався спалах газового балону, від якого загорівся кіоск. В цей час в кіоску перебували продавець шаурми 1978 року народження та її знайома.
На місці трагедії працює слідча комісія. Обставини трагедії з’ясовуються.
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