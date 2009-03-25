Пенсійна недоїмка ЧФ РФ збільшилася на 1 млн. грн.

Сума заборгованості Будівельного управління Чорноморського флоту Російської Федерації перед Головним управлінням Пенсійного фонду України в місті Севастополі за два місяці поточного року збільшилася на 1 млн. грн., і станом на 1 березня становила 3,8 млн. грн., або 27% від загальної суми пенсійної недоїмки по місту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Головного управління ПФУ в Севастополі до керівників підприємств, організацій, установ усіх форм власності і підприємців, а також до найманих робітників у зв`язку різким збільшенням протягом двох місяців 2009 року заборгованості платників страхових внесків перед Пенсійним фондом. Станом на 1 березня 2009 року, борг становить 14,1 млн. грн.

Серед інших найбільших у місті боржників ПФУ у зверненні називаються ВАТ «Севастопольський Морський завод», «сума заборгованості якого за два місяці поточного року збільшилася також на 1 млн. грн., і станом на 1 березня становила 1,8 млн. грн. (13% від загальної заборгованості по місту), а також ВАТ «Севастопольське підприємство «Ера», де пенсійна недоїмка за січень-лютий зросла на 285 тис. грн., і станом на 1 березня становила 489 тис. грн. (3,5% від загальної суми заборгованості по місту).

Головне управління ПФУ в Севастополі вимагає «негайно вжити заходів з погашення заборгованості», і попереджає керівників підприємств про кримінальну відповідальність за несплату внесків на загальнообов`язкове державне страхування, передбачену статтею 212 Кримінального кодексу України.