Житомирська ОДА збирає ідеї для популяризації Української революції 1917-1921 років

Житомирська обласна державна адміністрація збирає ідеї та пропозиції для популяризації Української революції 1917-1921 років. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

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Відповідне рішення прийняли на першому засіданні робочої групи сьогодні, 19 липня. Як зазначається у повідомленні, робоча група з питань дослідження місць пам’яті Української революції 1917-1921 років до вересня цього року збиратиме ідеї та пропозиції для популяризації революційних подій серед жителів області, в першу чергу – у школах.

Ця група була створена розпорядженням голови облдержадміністрації Ігорем Гундичем від 26 травня. Вона займатиметься дослідницькою роботою, популяризацією та увічненням пам’яті Української революції 1917-1927 рр.

«До 1 вересня кожен район має надати перелік місць пам’яті. Місцями пам’яті вважаються споруди, будинки, місця боїв або демонстрацій», – сказала на засіданні робочої групи заступник начальника управління культури ОДА Світлана Дзядевич.

Також в області планують проводити соціальну рекламу серед населення, організовувати у бібліотеках виставки-стенди про події 1917-1921 років. Після збору пропозицій робоча група опрацює всі матеріали, а також розробить проект обласної програми для фінансування цих напрацювань.

Нагадаємо, Українська революція — низка подій, пов'язаних з національно-визвольною боротьбою українського народу у 1917-1921 роках. Поштовхом до початку Української революції стала лютнева революція в Російській імперії. В Україні утворився альтернативний центр влади— Українська Центральна Рада (УЦР), що стала представницьким органом українських демократичних сил і очолила національно-демократичну революцію в Україні. Керівником УЦР став Михайло Грушевський.

У період 1917-1921 років Україна пережила різні форми національної державності (УНР, Українська держава, ЗУНР), але державну незалежність втримати не змогла. Українські етнічні території були розділені між СРСР, Польською Республікою, Королівством Румунія та Чехословацькою Республікою. Таким чином, Українська національно-демократична революція зазнала поразки. Однак, не досягши своєї мети, Українська революція започаткувала процес формування модерної політичної нації та відродила традицію української державності. 2017-й рік проголошено Роком Української революції 1917-1921 років.